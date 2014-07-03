У Крымской епархии нет трудностей во взаимоотношениях с УПЦ, заявили в епархии

Секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин отметил, что у епархии не возникает никаких трудностей во взаимоотношениях с Украинской православной церковью.

По его словам, Украинская православная церковь является неотъемлемой составной частью Русской православной церкви.

"Более того, настоятель Украинской православной церкви, митрополит Онуфрий является членом Священного Синода Русской православной церкви. Поэтому было бы неправильно разделять Русскую православную церковь", - отметил Якушечкин и подчеркнул: "Русское православие выходит за пределы государств. Мы вместе со своими православными братьями молимся и в Греции, и в Японии, и в Африке и в других странах".

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