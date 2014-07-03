Святых Петра и Февронью назвали в Церкви образом семейных отношений на все времена

Святые Петр и Феврония - образец семейных отношений на все времена, отметил председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда накануне дня памяти святых. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Почему сегодня важно вспоминать о Петре и Февронии? Близость Петра и Февронии к нам, и важность разговора о Петре и Февронии сегодня в том, что они совершенно искренне, по настоящему, любили друг друга», — отметил В.Легойда.

«Современная цивилизация ищет способы построить свою любовь, перестроить свою любовь — “Дом-1”, “Дом-2” и так далее, а рецептов других нет, и рецептов других быть не может. Единственный возможный рецепт гармоничной жизни и гармоничных взаимоотношений, к которым мы все стремимся — это любовь», — добавил он.

«На западе есть понятие “best practice”, эталон, который успешно был реализован на практике, и теперь он может применяться в качестве примера для всех. Так вот “best practice” семейных отношений — это Петр и Феврония, их пример», — отметил председатель СИНФО.

В.Легойда также напомнил, что Церковь уже много веков широко отмечает праздник в честь святых Петра и Февронии. А поскольку он попадает на время поста, недавно Священным Синодом был учрежден еще один день памяти благоверных супругов — воскресение, предшествующее 19 сентября, чтобы почитающие святых Петра и Февронию могли венчаться в день их памяти.