Религия и вера в Украине должны оставаться вне политики - мнение представителя РПЦ

Религия и вера должны оставаться вне политики, заявил секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Представитель Русской православной церкви выразил сожаление, что в эти непростые дни украинского кризиса границы между политикой и общественной активностью стали почти незаметны.

"В зависимости от того, какого мировоззрения придерживается человек, он эту границу может рассматривать по-разному. Это должна быть внутренняя установка, которую нельзя обозначить церковными документам", — пояснил Якимчук.

Он также отметил, что понятие "патриот" сегодня претерпевает смысловые трансформации. "Идет война, погибают люди. На каждой стороне свое понимание слова патриотизм. И оно друг с другом совершенно не состыкуется. И с той, и с другой стороны участвуют верующие люди, и понятно, что они имеют совершенно разный подход и к этому понятию, и как оно должно выражаться в жизни", — считает Якимчук.

РИА Новости