На Тернопольщине епархия УПЦ переведена в УПЦ КП обманным путем - секретарь епархии

По сообщению секретаря Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Стефана Балана, которое поступило в адрес Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, в Шумском районе Тернопольской области в селе Новостав обманным путем изменена юрисдикция прихода УПЦ.

«В этом селе всегда действовала Свято-Михайловская парафия Украинской Православной Церкви, - рассказывает отец Стефан Балан. Еще весной этого года некоторые представители общины начали агитировать людей за переход в общину «Киевского Патриархата». Однако боясь, что желающих будет немного - совершили обман.

При сборе подписей говорили людям, что эти подписи нужны для регистрации Устава УПЦ в новой редакции. Мол, «все подписали, и вы подпишите», поскольку это нужно для церковных документов. Тайно эти подписи подали в соответствующие органы для изменения юрисдикции прихода на “Киевский патриархат” с утверждением, что якобы, все жители села этого желают. Никто, ни один государственный орган не проверил этой информации, не изучил реальные настроения в обществе.

Председатель Тернопольской ОГА В. М. Сиротюк подписал распоряжение от 06.06.2014 года «Об уставе общины УПЦ КП села Новостав Шумского района» (смена юрисдикции).

Это обнаружилось только сейчас, вызвало большое возмущение среди прихожан Свято - Михайловской церкви с. Новостав и спровоцировало противостояние в общине села.

На приходских собраниях общины от 20.06.2014 года и повторно от 29.06.2014 года состоялось “горячее” обсуждение данного вопроса и осужден обман. Подавляющее большинство прихожан Свято - Михайловской церкви с. Новостав Шумского района вместе с настоятелем отцом Александром Микутским, засвидетельствовали свою верность Украинской Православной Церкви выступили против перехода под юрисдикцию “Киевского патриархата”. Было собрано более 250 подписей, которые это подтверждают».

Тернопольско-Кременецкая епархия УПЦ обратилась к Председателю Тернопольской ОГА В. М. Сиротюка с просьбой предотвратить вражду и противостояние в с. Новостав, тщательно разобраться по данному делу, отменить распоряжение о незаконной смене юрисдикции, осудить обман и не препятствовать гражданам Украины свободно исповедовать свои религиозные взгляды и убеждения.

Кроме того, по словам секретаря епархии, информация о подобных попытках тайной смены юрисдикции в пользу УПЦ КП поступает и от других православных общин области.

church.ua