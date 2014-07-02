Делегация УПЦ принимает участие в ХІІІ молодежном съезде в Сан-Франциско

27 июня в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки) начал работу XIII Всезарубежный съезд православной молодежи.

По благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, по приглашению Русской Православной Церкви Заграницей, участие в форуме принимает делегация Синодального отдела УПЦ по делам молодежи в составе: председатель отдела викарий Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона и заместитель председателя по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный.

Вечером 27 июня молебным пением с акафистом святителю Шанхайскому и Сан-Францисскому Иоанну в Радосте-Скорбященском соборе Сан-Франциско, где находится рака с нетленными мощами святого, молодежный форум начал работу.

В этом году традиционная встреча православной молодежи РПЦЗ приурочена к 20-летию прославления в лике святых свт.Иоанна Сан-Францисского, Шанхайского чудотворца.

Возглавил богослужения Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, которому сослужили представители духовенства различных епархий Русской Зарубежной Церкви, а также архиереи - гости молодежного съезда, в том числе председатель Синодального отдела по социальному служению Московского Патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и председатель Синодального молодежного отдела УПЦ епископ Обуховский Иона.

После молебна были зачитаны приветственные адреса к участникам XIII молодежного съезда. Поздравления от Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Онуфрия зачитал епископ Иона. Он также передал в дар митрополиту Илариону памятную панагию.

В этом году участие в молодежном форуме участвуют представители 11 стран. Общее количество участников - более 150 человек. Основная тема съезда - социальное служение молодежи.

Рабочие встречи съезда начались на следующий день, 28 июня. Епископ Иона рассказал участникам форума о социальном служении украинской молодежи и ответил на многочисленные вопросы аудитории.

sinod-molodost.church.ua