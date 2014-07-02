Местоблюститель УПЦ встретился с насельниками монастыря Есфигмен святой горы Афон

2 июля Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий встретился с канонической братией монастыря Есфигмен святой горы Афон во главе с игуменом обители архимандритом Варфоломеем в сопровождении иеромонаха Гавриила и монаха Иосифа.

Афонская братия посещает Украину с паломнической целью. Интересно, что по преданию преподобный Антоний Печерский принял монашеский постриг именно в монастыре Есфигмен, с которого и вернулся в Киев, чтобы начать монашество на Руси.

Во время встречи братия рассказала Местоблюстителю о современной жизни монастыря.

Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в Украине, а также проблемы современного общества. Игумен монастыря заверил митрополита Онуфрия в постоянных молитвах братии за мир, особенно церковный, в Украине.

Напоследок владыка-Местоблюститель подарил гостям памятные подарки.

Во встрече приняли участие также епископ Бородянский Варсонофий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сотрудник ОВЦС УПЦ иерей Георгий Георгица.

Справка: Братия монастыря Есфигмен, что проживает в стенах исторической обители, есть в расколе до Вселенского Православия. С 1974 года, ссылаясь на экуменические контакты Вселенского Патриарха, они отказались возносить его имя за богослужением и считают себя принадлежащими к юрисдикции раскольнической старостильной “Истинно-православной церкви Греции”.

Чтобы восстановить старинную традицию Святой Горы относительно 20-численного количества монастырей на Афоне, Священный Кинот благословил восстановление канонической братии Есфигмену, который временно, пока обитель захвачена монахами-раскольниками, проживает в столице Афона Кареи. Сегодня каноническую есфигменскую братию возглавляет игумен Варфоломей.

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