В Кривой Рог из Афонского монастыря прибывает список чудотворного образа Богородицы «Скоропослушница»

В субботу, 5 июля, в 08.00 у Спасо-Преображенского кафедрального собора (Кривой Рог, ул. Соборная, 1) состоится встреча списка чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Чудотворная икона «Скоропослушница» находится в монастыре Дохиар на Святой горе Афон. Икона написана в конце ІХ – начале Х ст. От иконы происходит множество исцелений от онкозаболеваний, слепоты, глухоты, паралича. Пресвятая Богородица «Скоропослушница» помогает исцелиться не только телесно и духовно, но и оказывает помощь в разрешении многих житейских проблем.

По завершении праздничной Божественной литургии – молебен с акафистом перед чудотворным образом.

Список иконы Божией Матери «Скоропослушница» будет находиться в кафедральном соборе 3 дня.

В понедельник, 7 июля, в 14:00 икона крестным ходом направится по городам Криворожской епархии, согласно представленному графику (к иконе можно будет приложиться в указанный день до 14:00 часов, а также вечером накануне).

8 июля г. Апостолово – Покровский храм

9 июля г. Зеленодольск – Петропавловский храм

10-11 июля г. Орджоникидзе – Храм свт. Иоанна Златоуста, Храм ап. Иоанна Богослова

12-13 июля г. Никополь – Спасо-Преображенский собор

14 июля г. Марганец – Свято-Духовский храм

15 июля пгт Томаковка –Благовещенский храм

16 июля пгт Софиевка – Храм св. Софии

17 июля г. Пятихатки –Благовещенский храм

18 июля г. Жёлтые Воды –Троицкий храм

19-20 июля г. Кривой Рог – Покровский женский монастырь, Спасо-Преображенский собор

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