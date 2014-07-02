«Киевский Иерусалим» приглашает детей на отдых в православный лагерь в Почаев

В этом году отмечается 700-летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского и 190-летие со дня рождения К.Д. Ушинского.

В рамках этих двух знаменательных событий храм прп. Феодора Освященного организует летний православный лагерь для детей в возрасте от 8 до 15 лет в период с 11 по 26 июля в пгт. Почаев Кременецкого района Тернопольской области.

Воспитательная часть программы лагеря включает в себя обучение детей посредством сказок и рассказов К.Д. Ушинского, детские произведения которого представляют собой большую энциклопедию знаний, несут в себе идеалы высокой нравственности, являются кладезю народной мудрости. На их основе детям прививается умение понимать смысл художественного произведения, соотносить текст с соответствующей иллюстрацией, самостоятельно делать вывод о том, что хорошо, а что плохо, что можно делать, а что не следует.

В рамках духовно-просветительной части планируется посещение Богослужений в Почаевской Лавре и Свято-Духовском скиту, беседы с духовниками, Исповедь и Причастие, экскурсии к лаврским святыням и к святым местам области.

Также в программу включены спортивно-оздоровительные мероприятия и активные игры, как на природе, так и на закрытой детской площадке.

Организационная часть содержит два этапа:

1) с 11.07 по 18.07 – в частной гостинице в пгт. Почаев;

2) с 19.07 по 26.07 – в палаточном лагере близ с. Кимната на берегу р. Иква (20 км от пгт. Почаев).

Наш адрес: Храм прп.Феодора Освяченного ул. Овручская, 7

Тел.: 483 20 15; 068 364 04 78 – Елена; 063 313 28 61 – Александр

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