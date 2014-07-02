Швейцария прислала РПЦ письменную благодарность за помощь в освобождении наблюдателей ОБСЕ

В письме на имя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Пьер Хельг выразил благодарность за участие Русской Православной Церкви в судьбе задержанных в конце мая на Юго-Востоке Украины участников наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

На днях две группы международных наблюдателей были отпущены без каких-либо предварительных условий. Незадолго до этого, 25 мая, Патриарх Кирилл обратился с призывом содействовать освобождению представителей ОБСЕ.

«От имени Правительства Швейцарии и от себя лично хотел бы поблагодарить Вас за внимательное отношение и поддержку в освобождении двух групп наблюдателей ОБСЕ на Украине. Прошу передать нашу благодарность, в первую очередь, конечно, Патриарху всея Руси Кириллу, а также митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, который был контактным лицом в этом важном для Швейцарии деле, и всем сотрудникам Отдела внешних церковных связей, которые принимали в нем участие», – говорится в послании.