Заявление Отдела внешних церковных связей УПЦ по поводу информационных провокаций пресс-центра УПЦ КП

Заявление Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви по поводу информационных провокаций пресс-центра УПЦ КП

В связи с последними публикациями на официальном сайте УПЦ КП, касающихся внутренней жизни Украинской Православной Церкви, Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви уполномочен заявить следующее:

1. Информация о том, что Священный Синод Украинской Православной Церкви якобы планировал пригласить в Украину Святейшего Патриарха Кирилла, что в результате привело бы к протестам в украинском обществе, из-за чего якобы визит должен был бы быть перенесенным в крымский Херсонес, где должно состояться собрание архиереев Украинской Православной Церкви, которые под давлением Кремля должны были бы избрать нового Предстоятеля - неправдива. На повестке дня работы Священного Синода Украинской Православной Церкви не стоял и не стоит вопрос приглашения на празднование дня памяти святого князя Владимира Святейшего Патриарха Кирилла в этом году. Распространение этой ложной информации Украинская Православная Церковь расценивает как провокацию, сознательно устроенную руководством УПЦ КП.

2. Выражаем сожаление, что такой непроверенной и откровенно провокационной информацией руководствуются представители государственных органов, в частности директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины В. В. Юшкевич, делая свои публичные заявления. Считаем, что такие заявления вносят напряженность как в общественную жизнь, так и во взаимоотношения между конфессиями, а также расцениваются как вмешательство во внутренние дела Церкви, что недопустимо со стороны профильных чиновников.

3. Обидно, что официальный сайт УПЦ КП становится местом, где публикуются слухи, сплетни, непроверенная и провокационная информация, которая имеет целью внести искусственную вражду и раскол в среде Украинской Православной Церкви, а также исказить в глазах украинского общества лицо нашей Церкви. Уверены, что для Пресс-центра УПЦ КП публикация любых сведений со ссылкой на анонимные источники не является достойным методом подачи информации. Считаем такие действия угрозой внутренней безопасности и стабильности в украинском обществе, чего нельзя допускать, особенно в сегодняшний сложный для нашего государства период.

4. Считаем, что информационная политика Пресс-центра УПЦ КП отнюдь не способствует примирению и налаживанию диалога, к чему так активно призывает УПЦ КП, однако в действительности делает наоборот. Создается впечатление, что одной из главных целей существования этой конфессии является огульная критика Украинской Православной Церкви и всех и всего, что с ней связано.

5. Отмечаем, что Украинская Православная Церковь со своей стороны в своих официальных заявлениях, в публикациях на официальных интернет-ресурсах, не позволяла себе проявлять нездорового интереса к внутренней жизни как УПЦ КП, так и других конфессий, а тем более опускаться до уровня комментирования слухов, сплетен, и интриг вокруг любых религиозных организаций.

6. Призываем украинское общество и СМИ не распространять провокационную и ложную информацию из сомнительных источников относительно Украинской Православной Церкви, а в случаях появления такой информации обращаться к официальным представителям Украинской Православной Церкви, которые имеют право комментировать те или иные события внутренней и внешней жизни Церкви.