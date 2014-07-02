ВР перенесла голосование проекта постановления о праздновании 150-летия со дня рождения митрополита УАПЦ Василия Липкивского

Верховная Рада Украины перенесла голосование за проект постановления о праздновании 150-летия со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского (№4097).

Как передает корреспондент УНИАН, во время ”сигнального” голосования за проект постановления проголосовало только 185 народных депутатов из 271 зарегистрированного в сессионном зале.

После чего заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский сообщил, что голосование за проект постановления переносится на завтра.

В проекте постановления отмечается, что 20 марта 2014 года исполняется 150 лет со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского – церковного реформатора, первого митрополита Украинской автокефальной православной церкви.

В проекте отмечается, что, учитывая важность фигуры Липкивского, ВР постановляет в 2014 году торжественно отметить на государственном уровне 150-летие со дня его рождения.

Этим документом Кабинету министров Украины рекомендуется в месячный срок со дня принятия постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения Липкивского; в месячный срок со дня образования указанного организационного комитета разработать и утвердить план мероприятий, связанных с празднованием 150-летия со дня рождения Липкивского, решить вопрос о его финансовом и материально-техническом обеспечении.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины предлагается организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 150-летия со дня рождения Липкивского; Национальному банку Украины - изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 150-летию со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского; Украинскому государственному предприятию почтовой связи ”Укрпочта” - издать серию почтовых марок, посвященных 150-летию со дня рождения Липкивского; Президиуму Национальной академии наук Украины - предусмотреть проведение соответствующими академическими институтами научно-практической конференции «Фигура отца-митрополита Василия Липкивского в становлении украинской церкви»; Украинскому институту национальной памяти вместе с Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины - подготовить и издать избранные произведения Липкивского.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация должна решить в установленном законом порядке вопрос об установлении мемориальной доски на доме по адресу ул. Владимирская, 24 в городе Киеве возле Южной въездной башни, где в 1919-1929 годах проживал Липкивский как настоятель Софийского Собора.

*** Василий Константинович Липкивский родился 20 марта 1864 года в с. Попудня Липовецкого уезда на Винничине.

С начала 1917 года Липкивский возглавил украинское религиозно-общественное движение за автокефалию Украинской Православной Церкви, был одним из инициаторов создания Братства Воскресения Креста и Всеукраинского Православного Церковного Совета.

В октябре 1921 года Первый Всеукраинский Церковный Собор утвердил провозглашенную автокефалию Украинской Православной церкви и избрал Липкивского ее митрополитом. Липкивский активно работал над становлением и укреплением Украинской национальной церкви, отстаивал принцип всенародного собороправия.

В октябре 1927 года делегаты Второго Всеукраинского Церковного Собора, под угрозой ареста и ссылки всех его участников, проголосовали за переизбрание Липкивского, лишенного по требованию ГПУ «груза митрополичьего служения».

Липкивского отстранили от церковных дел, выселили на далекую окраину Киева, лишили всего имущества. В 1930 УАПЦ была уничтожена.

Арестованный в октябре 1937 года по клеветническому обвинению 73-летний митрополит Липкивский, который на допросах не назвал ни одной фамилии, не загубил ни одной человеческой жизни, был казнен 27 ноября 1937 года. Место его захоронения неизвестно.

В 1997 году Собор УАПЦ канонизировал Липкивского и других церковных мучеников 20-х годов ХХ века.