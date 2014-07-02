Отдел внешних церковных связей УПЦ просит пресс-центр УПЦ КП прекратить информационные провокации

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви просит пресс-центр Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата прекратить информационные провокации.

Просьба содержится в официальном обращении, текст которого передан в УНИАН и размещен на официальных сайтах УПЦ.

В частности, речь идет о последних публикациях на официальном сайте УПЦ КП, которые касаются внутренней жизни УПЦ.

Отдел внешних церковных связей УПЦ опровергает информацию, размещенную на официальном сайте УПЦ КП, о том, что Священный Синод УПЦ якобы планировал пригласить в Украину Патриарха Кирилла.

“На повестке дня работы Священного Синода Украинской Православной Церкви не стоял и не стоит вопрос приглашения на празднование дня памяти святого князя Владимира Святейшего Патриарха Кирилла в этом году”, - говорится в обращении.

В то же время в УПЦ выразили сожаление, что “такой непроверенной и откровенно провокационной информацией руководствуются представители государственных органов, в частности директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины В.Юшкевич, делая свои публичные заявления”.

“Считаем, что такие заявления вносят напряженность как в общественную жизнь, так и во взаимоотношения между конфессиями, а также расцениваются как вмешательство во внутренние дела Церкви, что недопустимо со стороны профильных чиновников”, - констатируют в УПЦ.

Отдел внешних церковных связей УПЦ обращает внимание общества на то, что, по их мнению, “официальный сайт УПЦ КП становится местом, где публикуются слухи, сплетни, непроверенная и провокационная информация, которая имеет целью внести искусственную вражду и раскол в среду УПЦ, а также исказить в глазах украинского общества лицо Церкви”.

Отдел внешних церковных связей УПЦ считает публикации пресс-центра УПЦ КП со ссылкой на анонимные источники “угрозой внутренней безопасности и стабильности в украинском обществе”.

“Считаем, что информационная политика пресс-центра УПЦ КП отнюдь не способствует примирению и налаживанию диалога, к чему так активно призывает УПЦ КП, однако в действительности делает наоборот”, - констатируют в УПЦ.

В Отделе внешних церковных связей подчеркивают, что УПЦ со своей стороны в своих официальных заявлениях, в публикациях на официальных интернет-ресурсах, “не позволяла себе проявлять нездорового интереса к внутренней жизни как УПЦ КП, так и других конфессий, а тем более опускаться до уровня комментирования слухов, сплетен, и интриг вокруг любых религиозных организаций”.

Отдел внешних церковных связей УПЦ в официальном обращении призывает украинское общество и СМИ не распространять провокационную и лживую информацию из сомнительных источников относительно УПЦ, а в случаях появления такой информации обращаться к официальным представителям УПЦ, которые имеют право комментировать те или иные события внутренней и внешней жизни Церкви.