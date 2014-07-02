В Полтавской области горел деревянный собор, построенный в 1871 году

В г. Пирятин Полтавской области в 1 час 25 минут 2 июля в деревянной колокольне собора Рождества Святой Богородицы Украинской православной церкви возник пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 2 часа 10 минут двумя пожарно-спасательными отделениями пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Пожарным подразделениям удалось спасти от огня деревянный собор (памятник архитектуры постройки 1871 года). Огнем уничтожена колокольня.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, этой ночью в Золотоношском районе Черкасской области огнем полностью уничтожена деревянная церковь, построенная в 1870 году. Храм - памятник архитектуры, принадлежал Украинской православной церкви.