В Черкасской области от удара молнии сгорела деревянная церковь
10:38, 02 июля 2014Православие
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В с. Антиповка Золотоношского района Черкасской области в 21 час 1 июля во время грозы в результате попадания молнии в купол деревянной церкви возник пожар.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 0 часов 30 минут 2 июля десять пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет, спасены церковное имущество, книги и иконостас.
Деревянная церковь - памятник архитектуры постройки 1870 года - уничтожена огнем.
Храм принадлежал Украинской православной церкви.
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