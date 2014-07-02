В Черкасской области от удара молнии сгорела деревянная церковь

В с. Антиповка Золотоношского района Черкасской области в 21 час 1 июля во время грозы в результате попадания молнии в купол деревянной церкви возник пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 0 часов 30 минут 2 июля десять пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет, спасены церковное имущество, книги и иконостас.

Деревянная церковь - памятник архитектуры постройки 1870 года - уничтожена огнем.

Храм принадлежал Украинской православной церкви.