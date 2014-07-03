Торжества в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского пройдут с 16 по 18 июля под Москвой (программа)

Торжественные мероприятия, запланированные в рамках празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского, пройдут в городах Сергиев Посад и Хотьково (Россия) с 16 по 18 июля. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

"В год 700-летия преподобного Сергия Радонежского Русская Православная Церковь молитвенно вспомнит монашеский и общественный подвиг святого Чудотворца всея Руси. В рамках празднования памяти святого, трудами и молитвами которого преобразилась Русь, сформировалась русская монашеская традиция, были сделаны шаги для отстаивания свободы Отечества и собирания земель запланирован ряд мероприятий", - говорится в сообщении.

Программа торжеств

16 июля

12.00 Молебен в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря, начало крестного хода

17.00 Прибытие крестного хода на Благовещенское поле города Сергиев Посад

21.00 Всенощное бдение на Благовещенском поле

17 июля

00.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

9.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

12.00-15.00 Молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому на Благовещенском поле

15.00 Малая вечерня с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры

15.00 Малая вечерня с акафистом преподобному Сергию Радонежскому на Благовещенском поле. Всенощное бдение

18.00 Всенощное бдение на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

18 июля

00.00 Божественная литургия на Благовещенском поле

3.00 Божественная литургия на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

9.00 Праздничная Божественная литургия на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры

с 12.15 — праздничное мероприятие на Красногорской площади города Сергиев Посад

Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком храме лавры будет открыт:

16 июля — с 6.00 до 00.00

17 июля — с 00.00 до 14.30 и с 16.30 до 00.00

18 июля — с 00.00 до 08.00 и с 16.00 до 00.00

19 июля — с 6.00 до 22.00