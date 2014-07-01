В Донецкой епархии УПЦ рассказали о тех, кто помогает пострадавшим мирным жителям Донбасса

В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви организован активный сбор средств и продуктов. Как сообщает "Донбасс Православный", за короткий срок было собрано около трех тонн помощи, и 16 тысяч гривен нуждающимся. Их направили в Святогорскую Лавру, где сейчас проживает более 500 мирных беженцев. Каждый день местная братия кормит около 10 000 людей, ведь в самом городе Святогорске сосредоточено более 25 тысяч человек, покинувших свои дома под угрозой жизни.

Кроме того, в епархиях активно помогают местным переселенцам из восточных регионов. Так, например, в Волынской епархии УПЦ постоянно происходит сбор гуманитарной помощи и денежных средств для беженцев, а в храмах совершают молитвы об этих людях и о том, чтобы быстрее наступил мир в Украине, и они смогли вернуться в родной дом. Во многих церквях были организованы так называемые «Столы милосердия», представляющие собой обычный стол, на который добрые люди могут положить продукты, одежду и все необходимое тем, кому в это нелегкое время нужна помощь.

Настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма города Луцка протоиерей Николай Бондарук рассказал, что такие столы заполняются очень быстро. Люди несут все: и масло, и крупы, и бытовую химию, и одежду, и многое другое. Батюшка подчеркнул, что приносят все новое, либо в отличном состоянии.

Священнослужители епархий УПЦ постоянно общаются с мирными беженцами, оказывают им моральную и духовную поддержку.

«Мы и в дальнейшем будем помогать тем, кто нуждается в поддержке и молитвенной, и материальной. Это наш христианский долг, это потребность наших душ», — отметил руководитель информационно-просветительского отдела Волынской епархии УПЦ протоиерей Валентин Марчук.