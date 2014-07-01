В Русской Зарубежной Церкви - новый епископ Манхэттенский

Архимандрит Николай (Ольховский) был наречен в минувшие выходные в Сан-Франциско новым епископом Манхэттенским и викарием Восточно-Американской епархии Русской зарубежной церкви, сообщила пресс-служба епархии.

Епископ Николай сменит епископа Иеронима (Шо), который был отстранен от должности год назад за "своеволие в управлении приходами, придерживающимися западного обряда" и отправлен на покой. Хиротония нового епископа совпала с Архиерейским собором Русской зарубежной церкви и празднованием 20-летия со дня прославления в лике святых архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна.

Новый епископ рассказал в проповеди о епархии, в которой будет служить. "Эта епархия является одной из самых больших в Русской зарубежной церкви по количеству приходов и верующих. За последние 20 лет мы наблюдаем, как наши храмы за рубежом наполняются не только старыми эмигрантами и их потомками, но и многочисленными новыми эмигрантами, а также и новообращенными американцами, которые воцерковляются и активно участвуют в жизни церкви", — сказал он.

РИА Новости