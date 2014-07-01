Церковь предлагает брать пример с преподобного Сергия Радонежского - всем, кто хочет строить мир в обществе

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда напомнил, что "политические междоусобицы, раздробленность Руси во многом были преодолены благодаря личности Сергия Радонежского".

Об этом он сообщил, комментируя задачу медийного освещения празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, сообщает СИНФО МП.

Председатель Синодального информационного отдела считает важным показать значение подвига и жизненный пример святого для современного человека.

«Важно, чтобы наш современник понял, кто такой преподобный Сергий и что он значит для человека, живущего в начале XXI века», – заявил В.Легойда.

«Сегодня мы понимаем, что политические междоусобицы, раздробленность Руси во многом были преодолены благодаря личности Сергия Радонежского. Святость преподобного Сергия была очевидна для его современников, именно вокруг преподобного, вокруг Церкви собиралась Русь», – добавил представитель Церкви.

Председатель СИНФО также подчеркнул, что пример преподобного Сергия актуален для всех, кто хочет строить мир не только в своей жизни и в отношениях с близкими, но и во всем остальном обществе.



