Местоблюститель УПЦ рассказал об отношении Церкви к ситуации на Донбассе

Митрополит ОНУФРИЙ, местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры Украинской Православной Церкви прокомментировал газете "Зеркало недели" отношение УПЦ к ситуации на Донбассе.

— Украинская православная церковь принципиально не вмешивается в политический процесс и не берет на себя функции государственной власти, потому мы и не считаем себя правомочными давать государству какие-либо рецепты по урегулированию ситуации в стране. Но церковь не отделена от общества. Церковь всегда пытается нести в народ Евангельскую весть о спасении человека во Христе. Мы также считаем своим долгом делать все возможное для нравственного усовершенствования нашего общества. Поэтому ситуация на Донетчине и Луганщине не может нас не беспокоить. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях, охваченных сегодня вооруженным противостоянием, живут несколько миллионов верных нашей церкви. Все это побуждает нас к усиленной молитве за мир в этих регионах и к постоянным раздумьям об их будущем.

13 июня 2014 г. Украинская православная церковь провела в Киеве круглый стол представителей духовенства почти всех регионов Украины. Для нас было крайне важно услышать мнение священников, несущих служение в различных областях страны. Во время круглого стола мы снова убедились, что настроения среди наших верных разные, порой прямо противоположные.

Были на этой встрече и священники с Донбасса. Они говорили о настроениях своей паствы. И здесь есть несколько принципиальных вещей. Во-первых, мирное население региона крайне не доверяет Киеву. Люди видят жесткое противостояние, слышат с экранов телевизоров, что на Донбассе все являются сепаратистами и террористами. Но подавляющее большинство населения Донетчины (и об этом четко говорили наши священники) желает жить в мире и покое, хочет жить в единой Украине, они не брали в руки оружие. Для мирного населения Донетчины и Луганщины власть должна предложить четкое стратегическое видение будущего. И это должно стать фундаментом для мирного урегулирования.

Мы верим, что есть шансы на мирное урегулирование в этих регионах. И мы поддерживаем попытку власти найти пути к установлению мира.

19 июня Священный синод нашей церкви принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко. В этом документе мы четко заявили, что Украинская православная церковь выступает за государственную независимость и территориальную целостность Украины. Мы также решительно осудили все действия, направленные на подрыв государственного суверенитета и раскол единой соборной Украины.

Также наша церковь пытается донести до руководителя государства голос нашей паствы в Донецкой и Луганской областях. В обращении, в частности, говорится, что духовенство и веряне этих областей "просят принять все возможные меры для прекращения кровопролития, от которого страдают мирные граждане. Наши верующие на Востоке считают, что все противоречия следует решать через диалог и переговоры. Мирный принцип решения проблем исповедует вся наша церковь. Вместе мы должны сделать все, чтобы не допустить гибели мирных жителей. Защита мирного населения —главный приоритет как для церкви, так и для государства". Надеемся, что власть услышит голос церкви.

Синод также принял обращение к нашей пастве. Мы напомнили священникам, что участие духовенства в акциях гражданской непокорности недопустимо. "В духе Христовой любви пастыри церкви должны прибавить максимум усилий к прекращению вражды и недопущению новых кровопролитий". Синод с сожалением констатировал, что "некоторые священники прельщаются различными политическими страстями и из-за этого не только нарушают свой душевный мир, но и негативно влияют на покой в обществе". Синод четко заявил, что такие действия несовместимы с высоким званием пастыря Христовой церкви.

Украинская православная церковь также объявила общецерковный сбор средств для гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей.