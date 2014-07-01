Митрополит Агафангел поблагодарил Фонд святителя Григория Богослова за помощь пострадавшим 2 мая в Одессе

От имени паствы Одесской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поблагодарил Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова за помощь пострадавшим во время трагических событий 2 мая, которые привели к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова выделил Одесской епархии 300 тысяч рублей в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате кровавых столкновений того дня.

Перечисленные Фондом средства адресно выделяются семьям, потерявшим близких, и тем, кто нуждается в дорогостоящем лечении.