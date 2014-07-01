Владимир Легойда объяснил, почему Церковь не может превратиться в правозащитную организацию

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда заявил, что попытки навязать Церкви неприсущие ей функции могут лишь поставить под вопрос ее служение и общественный авторитет.

«Церковь — это не полицейский жандарм, не министерство по делам веры, не суд и даже не правозащитная организация. Церковь — это Тело Христово», — подчеркнул В.Легойда.

В.Легойда также обратил внимание на возможные причины претензий к Церкви в связи с неучастием в борьбе за социальную справедливость.

«Видимо, кому-то очень хочется, чтобы в Русской Церкви появились... священники Георгии Гапоны. И чтобы она превратилась в правозащитную организацию, которая ходила бы на политические демонстрации, боролась бы за права, которые содержатся в постоянно меняющихся документах, принимаемых где-нибудь в Страсбурге. Только это самый короткий путь к тому, чтобы Церкви как самостоятельного субъекта общественной жизни не было вообще», — заявил представитель Церкви.

При этом председатель Синодального отдела отверг обвинения Церкви в дефиците внимания к вопросам социального и правового характера, обратив внимание на принятые в 2008 году «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».

patriarchia.ru