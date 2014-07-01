В Славянске во время воскресной литургии обстреляли Александро-Невский собор

В Славянске 29 июня был обстрелян Александро-Невский кафедральный собор. Боевые действия начались во время литургии. Подробности сообщает благочинный Александро-Невского округа Славянска, настоятель собора протоиерей Николай Фоменко.

— Обстрел начался в 10 часов утра, во время литургии. Люди как раз запели «Отче наш», когда был произведён первый залп с горы Карачун. Потом было ещё несколько залпов, и один из снарядов попал в хлебный киоск «Паляница», находящийся в нескольких метрах от храма. Его разорвало, всё, что осталось, — сгорело. Продавец, услышав первый залп, выбежала — это её и спасло.

В это время на территории храма находилось много людей — до тысячи. В храме было много верующих, пришедших на службу, а во дворе собрались те, кто ожидал выдачи гуманитарной помощи. После начала обстрела все бросились в храм. Собор быль переполнен народом, люди стояли на коленях, молились Богу со слезами. От взрывной волны из купольной части упало и разбилось несколько витражных стёкол, людей это подвигло на ещё более усиленную молитву. Залпы длились около получаса. Также был обстрелян микрорайон Артёма и центральный рынок.

По окончании были слышны ответные залпы из города. Их было несколько. Собственно же обстрел производился по нам.

На территории собора никто не пострадал, храм тоже цел. От осколков взорванного магазина людей спасло то, что они укрылись в храме. А в районе Артёма погибли люди, мирные жители, двоих сегодня уже похоронили — отец Тихон их отпел. Морг у нас не работает, так как в городе нет света, и потому люди вынуждены в такую тёплую погоду хоронить близких сразу же. Одной женщине, которую хоронили, практически оторвало голову. Это очень страшно…

Когда в первый раз ударило, я как раз держал в руках Тело Христово. Это такое напряжённое состояние — держишь Причастие, и вдруг такое. Человек не привыкнет к подобному никогда, но замечу: у нас реакция как-то притупилась уже. Это уже не страх, а какое-то возмущение, очень угнетающе действующее на душу.

С началом выстрелов мы службу не остановили. Во время интенсивного обстрела мы, священнослужители, причащались в алтаре. Поспешили причаститься и причастить людей, потому что многие готовились ко причастию. Хор пел со слезами на глазах. Люди стояли на коленях и молились тоже со слезами. И как раз к концу службы всё затихло.

Потом мы вышли и стали раздавать гуманитарную помощь. Я попросил, чтобы люди не стояли на улице помногу, так как заметил, что большое скопление людей привлекает выстрелы. Ведь стреляют по местам, где много народа: сегодня это были наш храм, центральный рынок, в микрорайоне Артёма тоже есть рынок «Лесной» — как раз туда сегодня были попадания. И в девятиэтажный дом попали — погибли люди, и даже, кажется, ребёнок.

Сложно понять, как могут жители одной страны так поступать. Даже фашисты не стреляли по своим. А здесь… Чем они надеются оправдаться перед Богом? Не могу представить.

Горловская и Славянская епархия УПЦ