На Афоне почтили память преп. Иеронима Стридонского

В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре 27 июня, в канун дня памяти преп. Иеронима Стридонского, почтили приснопамятногоиеросхимона Иеронима (Соломенцева, 1802-1885), духовного руководителя и старца всех русских святогорцев.

Этот день является днем тезоименитства почившего афонского старца. По сложившейся сразу же после его смерти традиции, русская святогорская обитель ежегодно в этот день, как и вдень блаженной его кончины, совершает панихиду, поминая и всех его сродников.

Вот и на этот раз на исходе дня, по окончании повечерия, братия Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря отслужили панихиду и приложились к честной главе своего духовного отца и заступника. В ночь с 27 на 28 июня, в день тезоименитства старца Иеронима (Соломенцова), в обители была совершена Божественная Литургия в храме в честь препп. Иеронима Стридонского и Герасима Иорданского. Этот храм был создан в 1886 г. по благословению ученика старца, игумена монастыря схиархимандрита Макария (Сушкина) в память о почивших старцах русской святогорской обители: игумене схиархимандрите Герасиме и духовнике иеросхимонахе Иерониме.

По окончании литургии в храме была совершена заупокойная лития с освящением колива.

Мощи старца Иеронима покоятся в особой усопохранительнице вместе с честными останками игуменов и почитаемых старцев русской святогорской обители.

Старец Иероним (Соломенцов) на протяжении более 100 лет является один из самых почитаемых в обители русских святогорских подвижников и наставников. Память о нем бережно и благоговейно передается здесь от поколения к поколению. На данный момент собираются материалы для возможной его канонизации. В готовящейся к изданию 25-ти томной серии «Русский Афон ХIХ-ХХ веков» девятый том будет целиком посвящен старцу Иерониму: пространное жизнеописание, его дневниковые записи, письма, наставления, архивные документы и прочее.

Родился старец Иероним (в миру Соломенцов Иван Павлович) 28 июня 1802 г. в городе Старый Оскол Курской губернии (ныне Белгородская область), купеческого сословия, второй гильдии. Монашествовать начал в России. На Афон прибыл в 1836 году и жил на келлии святого пророка Илии монастыря Ставроникита, где в 1837 году был пострижен в мантию. В ноябре 1840 г. по приглашению русского братства перешел в русский монастырь св. великомученика Пантелеимона вместо скончавшегося 2 августа духовника о. Павла. Рукоположен в иеродиакона 21 ноября 1840 года, в иеромонаха — 23 ноября 1840 года. 23 марта 1841 года был пострижен в схиму с именем Иероним.

Будучи учеником великого старца Арсения Афонского, отец Иероним возобновил старчество в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне и воспитал несколько поколений своих духовных преемников (среди них и старец Макарий (Сушкин)). Много трудов отец Иероним приложил для обновления русского святогорского монастыря, восстановления Старого Русика, а также устроения духовной жизни в них. Проявлял отеческую заботу старец о всех русских святогорцах, как Свято-Пантелеимонова монастыря, так и Ильинского и Андреевского скитов, а также о подвизающихся в уединении и безмолвии в различных келлиях и пустынях Афона. Опираясь на опыт своего наставника, старца Арсения, отец Иероним возродил духовную школу русского подвижничества на Святой Горе и передал это своим ученикам. Преставился старец 14 ноября 1885 года.

Русский Афон