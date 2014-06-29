В Севастополь передан ковчег с мощами Георгия Победоносца, адмирала Ушакова и с частицей Животворящего Креста

Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в Севастополь, в гарнизонный храм Черноморского флота во имя Святого Архистратига Михаила ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца и адмирала Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщают "РИА Новости".

Представителям Императорского православного палестинского общества передали святыни под опеку священника – капеллана, в гарнизонный храм Черноморского флота.