В Севастополь передан ковчег с мощами Георгия Победоносца, адмирала Ушакова и с частицей Животворящего Креста
00:00, 29 июня 2014Православие
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Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в Севастополь, в гарнизонный храм Черноморского флота во имя Святого Архистратига Михаила ковчег со святыми мощами Георгия Победоносца и адмирала Ушакова и с частицей Животворящего Креста Господня, сообщают "РИА Новости".
Представителям Императорского православного палестинского общества передали святыни под опеку священника – капеллана, в гарнизонный храм Черноморского флота.
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