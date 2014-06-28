Вышел тираж соединенной службы в день Крещения Руси с молебном святому князю Владимиру

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет очередной тираж соединенной «Службы Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси, и святому равноапостолу, великому князю Владимиру».

Издание содержит тексты, написанные к 1000-летию Крещения Руси (1988 год), и минейные тексты равноапостольному князю Владимиру. Возвращение в богослужебное употребление песнопений, специально написанных в память Крещения Руси, позволит более торжественно и осмысленно совершать службу в этот церковный и государственный праздничный день. Соединение служб одобрено Синодальной богослужебной комиссией.

После службы помещен молебен по особому чину, который, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, надлежит совершать по окончании Литургии. Текст этого чинопоследования был опубликован на сайте Патриархия.ру как приложение к циркулярному обращению Святейшего Патриарха Кирилла от 15 июля 2011 года «ко всем епархиальным Преосвященным Русской Православной Церкви».

Издание выпущено в виде брошюры на скрепке аналойного формата, отпечатанное традиционно в две краски крупным церковнославянским шрифтом на качественной офсетной бумаге. Обложка с матовой ламинацией и тиснением фольгой.