Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин отметил день тезоименитства

В день памяти Августина Блаженного, епископа Иппонийского, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел посетил Белоцерковскую епархию, где в сослужении собратьев-архипастырей возглавил Божественную литургию и поздравил правящего архиерея митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина с Днем тезоименитства.

В проповеди митрополит Павел, в частности, сказал: «Дорогие братья и сестры, сегодня мы с молитвой обращаемся к блаженному Августину, который предстоит Престолу Божию, посылая помощь всем, почитающим святую память его. В честь тех или иных святых угодников Божиих Церковь дает имена младенцам при рождении, а также при монашеском постриге человек получает новое имя. Так и ваш святитель митрополит Августин принял в монашестве имя великого угодника, который за годы своего епископства совершил много трудов. Святые отцы говорят, что человеку дается имя в честь небесного покровителя, жизненный путь которого наиболее соответствует ему. И мы знаем из жизни Владыки Августина, насколько он ревностен в служении Богу и Предстоятелю нашей Церкви. В беседе он всегда старается найти нужное слово, чтобы сохранить каждого из малых сих, сохранить Церковь Христову, чтобы люди имели возможность спастись.

В притче о талантах есть слова: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Мф. 25, 21). Митрополит Августин сегодня продолжает архипастырское служение на этой благословенной земле. Владыка бесстрашен и в воздухе, и на земле, и на водах. Он всегда с молитвой несет свой жизненный крест. Сколько знаю его, никогда не видел Владыку ропщущим. К каждому он находит подход, обнаруживая величайший дар: светить тем, кто желает этого света, чтобы спастись».

По окончании богослужения митрополит Павел передал тезоименитому Владыке поздравление Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. В свою очередь, митрополит Августин, обращаясь к Владыке-наместнику, а также архиереям, прибывшим в кафедральный собор Белой Церкви, чтобы в молитве разделить радость по случаю его малой Пасхи, поблагодарил Преосвященных Владык за дружбу, взаимопонимание и молитвенную поддержку.

Сайт лавры