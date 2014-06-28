В Троице-Сергиевой лавре к торжествам в честь Сергия Радонежского отреставрировали более 20 храмов

В Троице-Сергиевой лавре (Сергиев Посад, Россия) капитально отреставрированы более 20 храмов и других исторических построек.

"Капитально отремонтировано порядка 21 объекта, включая академию", — сказал полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Напомним, что в лавре находится 11 храмов, колоколен и часовен и 28 других исторических построек (башен, келейных корпусов, ворот и т.д.). Затраты на реставрацию составили 4,5 млрд. рублей. 700-летие святого, не единственный юбилей, который будет отмечаться в лавре. В этом году исполняется также 200 лет пребывания в ее стенах Московской духовной академии.

"Седмица"