В РПЦ причиной кризисов в Украине и на Ближнем Востоке считают мировой секуляризм

Причина кризисов в Украине и Ближнем Востоке в том, что сегодня в мире доминируют секулярные формы международного сотрудничества, пытающиеся вытеснить на окраину общественный жизни религию и мораль, заявил в четверг на открытии XXI-ой генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Посредством внешнего вмешательства гражданские протесты переросли в кровопролитные войны, изменившие облик Ближнего Востока и северной Африки. Так называемая "арабская весна" привела к появлению неуправляемых экстрмистких сил и групп религиозных радикалов, разрушаюших межконфессионалтный и межнациональный мир в регионе", — сказал митрополит Иларион.

По мнению председателя ОВЦС, печальным итогом отхода от традиционных духовных ценностей стала не только утрата многих христианских святынь ближневосточного региона, но и масштабный геноцид христианского населения.

Русская православная церковь призывает парламентариев разных стран мира создать действенные механизмы участия в гуманитарных и мирных инициативах. Митрополит Иларион отметил, что работа Межпарламентской ассамблеи православия уже стала заметным явлением международной жизни, однако для того чтобы создать реальную альтернативу секуляризованному миру предстоит пройти большой путь.

"Голос многих миллионов православных верующих, проживающих в разных уголках планеты должен быть слышен и учтен при обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Этому и должна способствовать ассамблея как выразительница ценностей православного мира. Верю, что организация может стать силой, способной внести свой действенный вклад как в дело мирного урегулирования в горячих точках, так и в дело разрешения глобальных проблем человечества, в опоре на ценности христианской цивилизации " — добавил он.

РИА Новости