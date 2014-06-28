Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви поздравил Местоблюстителя УПЦ с днем его тезоименитства

Высокопреосвященнейшему ОНУФРИЮ

Митрополиту Черновицкому и Буковинскому

Местоблюстителю Киевской Митрополичьей Кафедры

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко Онуфрий!

Сердечно поздравляем Вас с тезоименитством!

В эти нелегкие для Киевской Руси дни, промыслом Божиим, Вы стали местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. На Ваши плечи легло нелегкое бремя. Только уповая на Господа можно понести тот крест, который возлагается на каждого истинного христианина, живущего в настоящее время на Украине. С прискорбием взираем мы на то, что происходит в той стране, которая исторически является колыбелью русского православия и ежедневно молимся мы в наших храмах и обителях о прекращении вражды и умиротворении враждующих, поминаем всех тех, кто душу свою положил за други своя.

Позвольте в день памяти Вашего небесного покровителя пожелать Вам: «подвигом добрым подвизатися, течение поста совершити, веру нераздельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителем же греха явитися».

Примите Ваше Высокопреосвященство от всего Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви искреннее поздравление с днем Вашего Ангела с пожеланием многих и благих лет во благо Церкви Христовой!

Испрашивая Ваших святых молитв, остаемся с любовью о Господе,

+ИЛАРИОН

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

(затем следуют подписи членов Архиерейского Собора)