Всеукраинский Совет Церквей поддержал инициативу Президента Украины по привлечению Церквей к реализации мирного плана

Подтверждая свою позицию относительно мирного урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций поддерживает инициативу Президента Украины П. А. Порошенко, высказанную им 25 июня текущего года, о привлечении Церквей и религиозных организаций к содействию реализации его мирного плана.

Члены ВСЦиРО готовы принимать посильное участие в процессе достижения мира в нашей стране. Призываем всех к усиленным молитвам в это сложное для нашей Родины время, особенно в момент, когда появилась надежда на мир и покой в Украине.

Председатель в ВСЦиРО

+ Онуфрий

митрополит Черновицкий и Буковинский

Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры