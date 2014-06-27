Всеукраинский Совет Церквей поддержал инициативу Президента Украины по привлечению Церквей к реализации мирного плана
18:29, 27 июня 2014Православие
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Подтверждая свою позицию относительно мирного урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций поддерживает инициативу Президента Украины П. А. Порошенко, высказанную им 25 июня текущего года, о привлечении Церквей и религиозных организаций к содействию реализации его мирного плана.
Члены ВСЦиРО готовы принимать посильное участие в процессе достижения мира в нашей стране. Призываем всех к усиленным молитвам в это сложное для нашей Родины время, особенно в момент, когда появилась надежда на мир и покой в Украине.
Председатель в ВСЦиРО
+ Онуфрий
митрополит Черновицкий и Буковинский
Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры
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