В Киево-Печерской лавре почтили память священномученика митрополита Киевского Владимира, убитого в 1918 году

Православная Церковь 27 июня празднует память обретения мощей священномученика митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского), убитого от рук безбожников в 1918 году.

Священномученик Владимир стал первым архиереем-новомучеником Русской Церкви. Святитель был выдающимся проповедником и духовным писателем, получил высшее образование в Киевской Духовной Академии.

Благодаря активной социальной и церковной деятельности, где бы архипастырю ни приходилось нести свое святительское служение: в Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге, в Киеве - строились и возрождались храмы, утверждалась православная вера, простые люди оставляли вредные привычки и приходили к Богу, смертельно больные получали необходимую поддержку.

Будучи первенствующим в Святейшем Синоде РПЦ, он особенно любил крещальную купель Руси, город Киев, и даже предсказывал свою смерть в нем, желая умереть возле преподобных отцов Печерских. Это его желание исполнилось: простив и благословив своих убийц, священноархимандрит лавры, у её стен предал свою душу Богу.

Предсмертное послание святого архипастыря отражает крепкую веру и непоколебимость в делах канонического права: «Если человеческие убеждения стоят в противоречии с Божественными истинами, то разумно ли придавать какое-либо значение этим убеждениям, считать их правильными и руководствоваться ими в жизни? Мы, конечно, должны терпеть и несогласных с нами и даже явно заблуждающихся, относиться к ним снисходительно, но от заблуждений их должны отвращаться и с заблуждениями бороться и доказывать их несостоятельность».

Перед Всенощным бдением, по случаю дня памяти нашего небесного предстателя, в Трапезный храм из Дальних пещер были перенесены мощи священномученика Владимира.

Богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении епископов Нежинского Иринея, Бородянского Варсонофия и духовенства монастыря.

В день праздника в Трапезном храме была совершена поздняя Божественная литургия. Наместнику лавры митрополиту Павлу сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Нежинский Ириней и Бородянский Варсонофий, братия в священном сане. По окончании богослужения состоялся Крестный ход на Дальние пещеры, где перед мощами священномученика был отслужен молебен.

По материалу сайта лавры