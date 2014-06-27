РПЦ сообщает, что наблюдателей ОБСЕ освободили по просьбе Патриарха Кирилла

Члены миссии ОБСЕ, удерживаемые в районе Донецка, были освобождены ополченцами при посредничестве Русской Православной Церкви. Об этом заявляет Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

В ночь на 27 июня в Донбассе были отпущены задержанные в конце мая наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), среди которых граждане Швейцарии, Эстонии, Турции и подданный Дании.

По словам Александра Бородая, международные наблюдатели были освобождены «благодаря обращению Патриарха, благодаря доброй воле людей все это удалось сделать, в конце концов. Наблюдателей освободили без условий».

Ранее в своем обращении по вопросу о наблюдателях ОБСЕ, удерживаемых в Украине, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «содействовать освобождению группы наблюдателей, задержанных на Юго-Востоке Украины». Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «освобождение этих лиц станет еще одним важным проявлением доброй воли и стремления к мирному урегулированию украинского кризиса».

Синодальный информационный отдел/Патриархия.ru