Синодальный отдел социального служения РПЦ передал украинцам в Ростовской области более 2 тонн продуктов

Более 2 тонн продуктов питания и бытовую технику передали сотрудники Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ украинцам, которые находятся в пунктах временного размещения Ростовской области.

25 июня завершилась трехдневная поездка сотрудников Отдела, по итогам которой были намечены дальнейшие пути церковной помощи мирным жителям, приехавшим из Украины в Россию, сообщает сайт diaconia.ru.

«Люди бежали босиком, порой грязные, без документов, — рассказал о событиях прошлой недели благочинный Донецкого округа Шахтинской епархии священник Владимир Татаркин, который курирует помощь Церкви палаточному лагерю близ города Донецк на границе с Украиной. — Во время обстрела на прошлой неделе наш приграничный пункт пересекли около 1000 человек». По его словам, после начала боев на границе лагерь в пригороде Донецка был переполнен. «Было два человека на место», — добавляет отец Владимир. Однако довольно быстро жители Украины смогли уехать в другие — в основном муниципальные — пункты временного размещения, на базы отдыха или найти приют у родственников и знакомых.

Основная часть мирных жителей Украины, приезжающих в Россию, пересекает границу в Ростовской области. К 24 июня основные приграничные палаточные лагеря Ростовской области (около городов Донецк, Гуково, Новошахтинск и Матвеев Курган), каждый из которых рассчитан на 500 человек, в большинстве своем были заполнены менее чем наполовину. Палаточные лагеря, прежде всего, выполняют транзитную функцию: жители Украины находятся в них в среднем не более 2-3 дней. Часть граждан Украины размещена в муниципальных пунктах временного размещения (ПВР). Например, только в одном ПВР города Гуково, в общежитии Горного колледжа, к 23 июня находилось 72 человека.

Сотрудники Синодального отдела по благотворительности, прибывшие в Ростовскую область для организации и координации помощи мирным гражданам Украины, вместе с представителями Донской митрополии посетили палаточные лагеря МЧС, расположенные около городов Новошахтинск, Матвеев Курган, Донецк, Гуково, а также несколько муниципальных ПВР: в городе Гуково, а также в Ростове-на-Дону. После уточнения нужд людей в большинство этих пунктов при участии Донской митрополии была доставлена гуманитарная помощь: продукты питания (тушенка, сгущенка, рыбные консервы, крупы, макароны, чай, кофе, подсолнечное масло) общим весом более 2 тонн, а также чайники и утюги. В палаточном лагере около города Донецк представители Синодального отдела передали благочинному Донецкого округа средства для оплаты бензина тем жителям Украины, которые приехали в Россию на своих автомобилях, но не имеют возможности уехать с границы для дальнейшего размещения. Также сотрудники Синодального отдела по благотворительности передали социальному отделу Донской митрополии средства для закупки душевых кабин, которых не хватает в палаточном лагере около Новошахтинска.

По официальным данным, к 25 июня в приграничных районах России открыт 271 пункт временного размещения, где находятся более 27 тысяч перемещенных лиц. По информации «Российской газеты», за определением своего статуса в федеральные органы обратились 95 тысяч граждан.Принято решение упростить порядок получения статуса временного убежища украинцами.

"Православие в Украине"