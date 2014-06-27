Горловская епархия УПЦ организовала сбор и выдачу гуманитарной помощи жителям Славянска на трех приходах города

Такое решение было принято 26 июня на собрании духовенства, которое провел архиепископ Горловский и Славянский Митрофан.

В связи со сложившейся в городе и районе ситуации, было принято решение организовать выдачу гуманитарной помощи на трех приходах Славянска: в Александро-Невском кафедральном соборе (возле ЖД вокзала), в Воскресенском (ул. Сользаводская) и Серафимовском (пос. Черевковка) храмах.

Жители Славянска уже два месяца не получают зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. На прилавках магазинов и аптек практически пусто. Горожане обращаются в храмы за самым необходимым — мукой, солью, спичками, таблетками от головной боли. Священники по мере сил стараются помочь всем нуждающимся, но их возможности ограничены.

В храмах Горловки проводится сбор продуктов питания и медикаментов для жителей осажденного Славянска. Координатор сбора — Кривоног Лариса Петровна, тел.: (095) 425-43-85.

Ранее в епархии уже проводился сбор медикаментов и продуктов питания для больниц города. Медицинский персонал и пациенты выражают огромную благодарность всем откликнувшимся на их беду.

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО:

Лекарства:

1. Жаропонижающие.

2. Обезболивающие.

3. Сердечные.

4. Гипотензивные.

5. Противопростудные.

6. Таблетки для диабетиков.

7. Антисептики.

8. Желчегонные.

9. Желудочно-кишечные.

10. Активированный уголь.

11. Кардиомагнил, аспирин.

12. Перекись водорода.

13. Бинт, вата, марля.

14. Шприцы 2 мл, 5 мл, 10 мл.

Продукты питания:

1. Консервы рыбные, мясные (из расчёта на 1000 человек).

2. Детское питание «Малыш», «Малютка».

3. Подсолнечное масло.

4. Мука.

5. Крупы.

6. Сахар.

7. Макаронные изделия.

8. Дрожжи (сухие).

9. Картофель сухой.

10. Овощи (лук, морковь, капуста, картофель).

11. Томатная паста.

12. Чай, растворимый кофе.

13. Конфеты, печенье.

Прочее:

1. Туалетная бумага.

2. Фасовочные пакеты.

3. Памперсы (детские и взрослые).

4. Женские прокладки.

5. Спички.

6. Свечи.

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