Почаевская лавра приобретет пожарный автомобиль и создаст добровольную пожарную команду

Пожарная часть будет создана в Успенской Почаевской лавре. Как сообщает ГСЧС Украины, с предложением образовать в монастыре подразделение спасательной структуры к председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского обратился наместник лавры митрополит Почаевский Владимир (Мороз).

Владыка рассказал, что общая территория, на которой размещена святыня, составляет около 10 га, и на ней расположено немало церковных сооружений - как исторических памятников, так и новый собор. Для пожарной безопасности монахи монастыря планируют приобрести пожарный автомобиль, специальное оборудование и создать добровольную пожарную команду.

"Монастырь тесно контактирует с пожарной частью Кременецкого района, спасатели очень оперативно выезжают на события, и если у нас будет пожарный автомобиль, мы даже сможем помогать пожарным - например, подвозить воду", - отметил митрополит Владимир.

Председатель ГСЧС Украины предложил монастырю практическую помощь в обучении добровольцев и в юридическом оформлении пожарной части.

"Мы направим к вам группу специалистов, они на месте изучат, какие потребности монастыря в пожарном оборудовании, экипировке, и научат правильному алгоритму действий", - подчеркнул Сергей Бочковский.