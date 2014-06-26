В РПЦ прокомментировали призыв Президента Украины к участию духовенства в реализации мирного плана на юго-востоке Украины

Русская Православная Церковь призывает к тому, чтобы миротворческий потенциал религиозных общин был востребован всеми, от кого зависит установление мира в Украине.

Об этом заявил глава синодального Информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко к участию духовенства в реализации мирного плана на юго-востоке Украины, сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

"Русская Православная Церковь неоднократно призывала и призывает к тому, чтобы миротворческий потенциал религиозных общин был востребован всеми, от кого зависит установление мира в Украине", - сказал В.Легойда.

Также он отметил, что участие Церкви важно не только для освобождения тех, кто несправедливо был заключен или попал в плен в дни гражданских нестроений, но и для создания условий для полного примирения сторон конфликта, "которое возможно при учете прав, законных интересов и чаяний всех украинцев, каких убеждений они бы ни придерживались".

В заключение В.Легойда подчеркнул, что Украинская Православная Церковь всегда занимала последовательную миротворческую позицию.

"Будет очень важно, если к ней присоединятся и другие религиозные общины Украины", - добавил он.