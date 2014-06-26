В Сан-Франциско открылся Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви

В Сан-Франциско 24 июня открылся Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви.

В этот день Божественную литургию в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

По окончании Литургии был совершен молебен в Тихоно-Задонской церкви, домовом храме канцелярии Западно-Американской епархии — бывшей резиденции святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича).

Затем в библиотеке имени архиепископа Антония (Медведева) состоялось открытие Собора. В зал заседаний была принесена Курская Коренная икона Божией Матери.

Архиерейский Собор продлится до 1 июля.

Патриархия.ru