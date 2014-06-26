В Сан-Франциско открылся Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви
13:50, 26 июня 2014Православие
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В Сан-Франциско 24 июня открылся Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви.
В этот день Божественную литургию в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско возглавил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.
По окончании Литургии был совершен молебен в Тихоно-Задонской церкви, домовом храме канцелярии Западно-Американской епархии — бывшей резиденции святителя и чудотворца Иоанна (Максимовича).
Затем в библиотеке имени архиепископа Антония (Медведева) состоялось открытие Собора. В зал заседаний была принесена Курская Коренная икона Божией Матери.
Архиерейский Собор продлится до 1 июля.
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