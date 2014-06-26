Местоблюститель УПЦ просит Президента Украины защитить храмы и монастыри УПЦ от нападений и захватов

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

ПОРОШЕНКО П.А.

Ваше Высокопревосходительство!

Уважаемый Петр Алексеевич!

Выражая свое искреннее уважение, обращаемся к Вам по поводу следующего вопроса.

Украинская Православная Церковь постоянно прилагает немало усилий для сохранения мира и межконфессионального согласия между церквами и религиозными организациями в Украине. Но, к сожалению, в последнее время, несмотря на все эти усилия мы видим попытки нарушить и без того хрупкий межконфессиональный мир в государстве.

Прежде всего, мы имеем в виду отдельные случаи нападений на храмы Украинской Православной Церкви и попытки их поджога. Так, недавно имели место поджоги храмов в г. Киеве и других регионах Украины, совершены акты вандализма, а также попытки захвата храмов и других помещений, которые принадлежат Украинской Православной Церкви.

Наше особое беспокойство вызывает тот факт, что 22 июня 2014 года возле Киево-Печерской Лавры собралось большое количество агрессивно настроенных и вооруженных людей. Все это выглядело как попытка захвата Лавры. По милости Божией и благодаря профессиональным действиям правоохранительных органов ситуацию удалось уладить. Однако мог бы быть и другой вариант развития событий, следствием которого стали человеческие жертвы и усиление раскола общества.

Не может не возмущать то, что в последнее время в СМИ неоднократно появляются сообщения, которые существенно искажают позицию нашей Церкви в отношение ситуации в Украине. Не было исключением и освещение событий вокруг Киево-Печерской Лавры. Все это мы расцениваем как попытки искусственно противопоставить Украинскую Православную Церковь обществу. Такие действия несут угрозу нарушения межрелигиозного мира и общественного спокойствия.

Учитывая вышеизложенное, обращаемся к Вам с просьбой лично вмешаться в ситуацию и применить все средства для предотвращения нападений и захватов храмов и монастырей Украинской Православной Церкви.

Призываем на Вас и Ваши труды Божие благословение.

С глубоким уважением

+ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОВИЦКИЙ И БУКОВИНСКИЙ,

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ