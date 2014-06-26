Ректор УУБА-КаУ посетил Митрополита Владимира в больнице

Ректор Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия КаУ и Карпатского университета имени Августина Волошина архимандрит Виктор (Бедь) 24 июня посетил в больнице Киева Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира. Об этом сообщает пресс-служба УУБА-КаУ.

Во время посещения Блаженнейшего Митрополита Владимира архимандрит Виктор (Бедь) передал приветствие Предстоятелю Украинской Православной Церкви от профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов академии и университета и пожелания выздоровления.

Как сообщал УНИАН, 23 июня архимандрит Виктор (Бедь) заявил, что он клирик Элладской Церкви, поэтому и в дальнейшем будет возглавлять Ужгородскую богословскую академию.

19 июня Священный синод Украинской Православной Церкви освободил архимандрита Виктора (Бедя) с должности уполномоченного УПЦ по вопросам высшего образования и науки. Сама эта должность упразднена.

Наряду с этим священник уволен с поста ректора Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и направлен в клир Мукачевской епархии УПЦ.