Патриарх Кирилл просит отпустить наблюдателей ОБСЕ, задержанных на Юго-Востоке Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по вопросу о наблюдателях ОБСЕ, удерживаемых на территории Украины.
"Ко всем, от кого это зависит, обращаюсь с убедительной просьбой содействовать освобождению группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, задержанных на Юго-Востоке Украины.
Убежден, что освобождение этих лиц станет еще одним важным проявлением доброй воли и стремления к мирному урегулированию украинского кризиса.
Ответственность контактного лица со стороны Русской Православной Церкви по вопросам, связанным с освобождением наблюдателей, возлагаю на Высокопреосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Пусть помощь Божия сопутствует всем добрым шагам, которые могут привести к преодолению междоусобной брани, к установлению прочного и справедливого мира на Украине".
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
***
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Меркурию, митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому
"Ваше Высокопреосвященство!
Возлагаю на Вас обязанности контактного лица со стороны Русской Православной Церкви по вопросам, связанным с освобождением наблюдателей, задержанных на Юго-Востоке Украины.
Прошу вступить в контакт со всеми лицами, которые могут способствовать процессу освобождения, и донести до них просьбу Патриарха.
Желаю Вам помощи Божией в этом важном деле".
С любовью
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси