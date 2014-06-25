Патриарх Кирилл просит отпустить наблюдателей ОБСЕ, задержанных на Юго-Востоке Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по вопросу о наблюдателях ОБСЕ, удерживаемых на территории Украины.

"Ко всем, от кого это зависит, обращаюсь с убедительной просьбой содействовать освобождению группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, задержанных на Юго-Востоке Украины.

Убежден, что освобождение этих лиц станет еще одним важным проявлением доброй воли и стремления к мирному урегулированию украинского кризиса.

Ответственность контактного лица со стороны Русской Православной Церкви по вопросам, связанным с освобождением наблюдателей, возлагаю на Высокопреосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Пусть помощь Божия сопутствует всем добрым шагам, которые могут привести к преодолению междоусобной брани, к установлению прочного и справедливого мира на Украине".

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Меркурию, митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому

"Ваше Высокопреосвященство!

Возлагаю на Вас обязанности контактного лица со стороны Русской Православной Церкви по вопросам, связанным с освобождением наблюдателей, задержанных на Юго-Востоке Украины.

Прошу вступить в контакт со всеми лицами, которые могут способствовать процессу освобождения, и донести до них просьбу Патриарха.

Желаю Вам помощи Божией в этом важном деле".

С любовью

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси