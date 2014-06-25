Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры отметил день памяти своего небесного покровителя

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, отметил день своего небесного покровителя. Также в этот день исполнилось 26 лет со времени возрождения Киево-Печерской лавры.

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В день праздника Его Высокопреосвященство в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и многочисленного духовенства совершил Божественную литургию в Успенском соборе лавры.

На малом входе митрополит Онуфрий удостоил богослужебных наград братию обители.

В конце службы митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви поздравил владыку-местоблюстителя с Днем тезоименитства, пожелав помощи Божией в трудах по укреплению церковного единства и мира в государстве.

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры поблагодарил за поздравления всех, кто пришел на богослужение, а также попросил молитв для дальнейшего служения в нелегкое время.

После богослужения архиереи поздравили Его Высокопреосвященство с днем небесного покровителя.

Накануне, 24 июня, митрополит Онуфрий в Успенском соборе возглавил праздничное всенощное Бдение.

Перед богослужением митрополита Онуфрия с наступающим Днем тезоименитства поздравили викарные архиереи и духовенство Киевской епархии во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, а также паломники из Черновицкой епархии.

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