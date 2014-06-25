Илия II освятил новую Иверскую икону Божьей Матери – хранительницу рубежей Грузи

Католикос-Патриарх Илия II освятил новосозданную Иверскую икону Божьей Матери – хранительницу рубежей Грузии. Идея создания Иверской иконы Божьей Матери – хранительницы рубежей Грузии принадлежит духовному наставнику грузинских пограничников, протоиерею храма Светицховели Микаэлю Мачарадзе. Именно по его инициативе, на пожертвования грузинских пограничников и с благословения Католикос-Патриарха Илии II была написана икона-хранительница рубежей Грузии, сообщает Грузия Онлайн.

В Светицховели Патриарх освятил также списки икон-хранительниц рубежей Грузии, которые будут находиться в различных управлениях пограничной полиции. Главная же икона-хранительница рубежей Грузии будет находиться в управлении пограничной полиции «Казбеги» в Степанцминдской и Хевской епархии.

По завершении богослужения в Светицховели Католикос-Патриарх Илия II благословил присутствовавших на литургии пограничников.