Архиерейский Собор Русской зарубежной Церкви обсудит ситуацию в Украине

Архиерейский Собор Русской зарубежной Церкви пройдет с 24 июня по 1 июля в Сан-Франциско.

Предполагается, что в числе прочих решений он примет специальное обращение по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Кроме того, предметом рассмотрения епископов Собора Русской зарубежной Церкви может стать подготовка к проведению общецерковных торжеств, богослужений и мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Примерно в одно время с Архиерейским Собором в Сан-Франциско пройдет и ХIII Всезарубежный съезд русской православной молодежи (27 июня — 4 июля).

Правмир