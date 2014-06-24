Симферопольская и Крымская епархия передала гуманитарную помощь детям-беженцам с юго-востока Украины

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в каждом храме епархии проходит сбор гуманитарной помощи, 24 июня помощь была передана беженцам через общественную благотворительную организацию «Крым. Открытое сердце».

Активисты организации помогли перебраться из зоны боевых действий в Крым 237 беженцам, 70% из которых дети возрастом от 1,5 до 11 лет, — сообщает Пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

Ранее член координационного Совета Олег Пилипенко обратился к Правящему Архиерею Симферопольской и Крымской епархии с просьбой поддержать обездоленных людей.

Митрополит Лазарь выразил полную готовность сделать все, чтобы дети и их матери не чувствовали себя оставленными без внимания на крымской земле: « Все мы призваны к длительной любви к ближним. Сегодня Симферопольская и Крымская епархия передает беженцам, находящимся на территории Республики Крым, медикаменты, продукты питания, одежду, материальную помощь.

Я призываю всех крымчан поучаствовать в этом благом деле. Будем помнить слова Иисуса Христа: « Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, И вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня… Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25,35-36.40)

Всещедрый Господь да поможет пострадавшим людям преодолеть все невзгоды. А жертвователям воздаст сторицею за их соучастие в страданиях ближних».

Олег Пилипенко сердечно поблагодарил Митрополита Лазаря, епархию, православную паству и всех крымчан за то, что не остались они безучастными к людской беде и так скоро откликнулись на призыв о помощи: «… мы бесконечно признательны всем, кто услышал нас, чью поддержку и любовь мы сейчас ощущаем, ведь « вера без дел мертва».

"Правмир"