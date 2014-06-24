Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь преподобного Паисия Великого

24 июня управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение храма в честь преподобного Паисия Великого в селе Ярошовка Фастовского района Киевской области.

Храм Паисия Великого расположен на сельском кладбище и относится к мужскому монастырю Положения ризы Божией Матери во Влахерне (с. Томашовка).

После освящения храма была совершена Божественная литургия, в конце которой митрополит Антоний обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил всех с праздником и освящением храма.

church.ua