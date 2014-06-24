У местоблюстителя УПЦ 25 июня день памяти небесного покровителя

24 июня, накануне дня памяти преподобного Онуфрия Великого, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил праздничное всенощное Бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Перед богослужением митрополита Онуфрия с наступающим Днем тезоименитства поздравили викарные архиереи и духовенство Киевской епархии во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, а также паломники из Черновицкой епархии.

25 июня, в День своего тезоименитства, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершит Божественную литургию в Успенском соборе лавры. Начало богослужения в 9.00.

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