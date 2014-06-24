На Афоне святогорские монахи благословили молиться по соглашению о мире в Украине

На Святой Горе во многих монастырях, скитах и келлиях афонские монахи, как русские и украинские, так и греческие, сербские, болгарские, румынские и грузинские присоединяются к ежедневному чтению молитвы по соглашению о прекращении кровопролития и наступлении мира в Украине. Об этом сообщает сайт "Русский Афон".

Святогорскими отцами преподано благословение всем желающим православным христианам присоединяться к чтению молитвы по соглашению ежедневно в следующее время:

21.00 – Украина, Греция

23.00 – Россия, Грузия

22.00 – Беларусь

Кроме того, многие святогорские отцы по окончании молитвы по соглашению стараются каждый раз читать по четкам в течение часа еще и Иисусову молитву, дабы Господь укрепил сердца всех Своею благодатию и помог сохранить мир и любовь между православными.

МОЛИТВА

Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с Небесе и виждь, како враждуют людие земли нашея и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем.

Усердно молим Тя: мир всем нам даруй, Церкви Твоей и всем людем. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О силе и действенности молитвы по соглашению еще св. праведный Иоанн Кронштадский писал, что «На личном опыте убедился, как скоро слышит Бог молитву двоих и троих, молящихся от всего сердца».

Традиция чтения молитвы по соглашению в православии имеет давние корни. Она опирается на слова Спасителя из Евангелия от Матфея: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20). Ее суть заключается в том, что верующие люди договариваются молиться о чем-либо вместе: в одно и то же время они встают на молитву, хотя бы даже их разделяли тысячи километров.