Патриарх Кирилл - о переговорах в Украине: Дай Бог, чтобы навсегда прекратилось военное противостояние

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — о начавшихся переговорах по урегулированию кризиса на Украине.

"С надеждой воспринял новость о начале переговорного процесса на Украине, цель которого — положить конец кровавой междоусобице и обеспечить прочный, справедливый мир.

Дай Бог, чтобы навсегда прекратилось военное противостояние, чтобы братоубийство не возобновилось, чтобы стороны как можно скорее пришли ко взаимоприемлемым решениям, обеспечивающим права и свободы всех граждан Украины вне зависимости от их политических взглядов и ценностных предпочтений.

Призыв к молитве за Украину был услышан на всем пространстве исторической Руси. Многомиллионная паства Русской Православной Церкви во всех храмах и монастырях воззвала ко Господу с горячим прошением о прекращении братоубийства. Совершая эту молитву в минувшее воскресенье в Западной Сибири, в кафедральном соборе Тобольска, я ощущал, с каким сильным, трепетным чувством молятся люди о мире на украинской земле, отделенной от них тысячами километров, но такой близкой сердцу.

Верю, что эта соборная молитва, совершаемая и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и в других местах, достигает Божия престола. А потому призываю всех умножить молитвенные усилия, и день за днем от всея души и от всего помышления нашего просить Господа, дабы появившиеся ростки мира пустили глубокие корни и увенчались братским согласием в украинском обществе.

Божие благословение пусть пребывает со всеми, кто встает на путь преодоления братоубийственной вражды и достижения мира.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси