Материалы по канонизации атамана Петра Калнышевского передали в Священный Синод УПЦ

23 июня в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ. Сразу три епархии предоставили материалы по прославлению в лике святых подвижников Церкви.

На рассмотрение главы Синодальной комиссии УПЦ по канонизации святых архиепископу Херсонскому и Таврическому Иоанну представили материалы: Запорожская епархия - документы по последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому (+1803 г.), Полтавская епархия - документы по епископу Полтавскому и Переяславскому Илариона (+ 1904 г.) и Черкасская епархия - документы, касающиеся блаженного Варфоломея Бондаренко (+ 1931 г.).

Данные материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения и утверждения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.

"Православие в Украине"