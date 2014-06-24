Вышла специальная версия журнала «Фомы» для iPad и iPhone

Редакция журнала «Фома" представила специальную версию «Фомы» для iPad и iPhone, которая соответствует самым современным представлениям об электронных изданиях.

Подписавшись на специальную версию журнала, пользователь получит хорошо читаемые на гаджетах шрифты, удобные функции перехода между статьями, возможности для отдельного просмотра фотогалерей и справочных материалов.

Международный электронный журнал «ФОМА» – это совместное издание российской и украинской редакций, которое расширяет рамки хорошо известного многим бумажного «ФОМЫ». Оно оптимизировано и разработано специально для использования на iPhone, начиная с 4-й модели, и всех планшетах iPad.

Для того, чтобы стать читателем электронной версии «Фомы», необходимо скачать приложение «Журнал "Фома"» в AppStore, приобрести номер или оформить подписку на квартал, полугодие либо год. Ежемесячно журнал будет приходить в смартфоны и планшеты.

foma.ru